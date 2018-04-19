МИД РФ не исключил прекращения авиасообщения с США

Министерство иностранных дел России не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут остаться без авиационного сообщения.

Ведомство отмечает, что положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее, так как официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут до 250 дней: «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно».

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужденным их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — говорится в сообщении МИД РФ.

Там также считают, что проблемы с выдачей въездных виз в США спровоцированы американской стороной. В МИДе заявили, что решение о сокращении визовых сотрудников было принято в США, а не РФ.

Ранее российские власти продлили разрешение на пролеты лайнеров США.