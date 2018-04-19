Расходы кировского депутата Тюлькина за 2017 год в 10 раз превысили его доходы

Сегодня депутаты Заксобрания Кировской области отчитались о доходах за 2017 год. Согласно декларациям, расходы депутата от ЛДПР Николая Тюлькина за год в 10,5 раза превысили его доходы.

В прошлом году народный избранник заработал почти 464 тысячи рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте Законодательного собрания. При этом расходы Тюлькина достигли 4,9 млн рублей.

На эти деньги депутат купил земельный участок и два автомобиля Lexus. Указано, что имущество приобреталось на собственные накопления.

Стоит отметить, что Тюлькин является одним из немногих депутатов, задекларировавших не только доходы, но и расходы.

В собственности народного избранника земля (более 6,5 тысячи кв. м), доля в квартире (48,3 кв. м), гараж (18,7 кв. м) и нежилое здание (1,4 тысячи кв. м). Также он указал автомобиль Renault, два автомобиля Lexus, грузовик Nissan и прицеп.

Также в пользовании депутата находится садовый участок на 700 кв. м.

На официальном сайте Заксобрания указано, что Тюлькин избрался в октябре 2017 года от партии ЛДПР. Ранее он избирался депутатом совета поселка Лянгасово.

При этом СМИ еще в 2016 году писали, что Тюлькин входил в списки кандидатов ЛДПР. При этом кроме пенсионера Николая Романовича Тюлькина в них числился предприниматель Александр Николаевич Тюлькин.

В том же году журналисты писали о планируемом запуске предприятия по производству лекарств. Его должно было запустить ООО «Фарманова». По данным СМИ, речь шла о зарегистрированной в Подмосковье компании, учредителем которой значился Николай Тюлькин. Гендиректором же был Александр Николаевич Тюлькин.