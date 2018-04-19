Реальная зарплата в Пермском крае выросла на 8,4% по сравнению с 2017 годом

Реальная заработная плата в Пермском крае в феврале 2018 года увеличилась на 8,4% по сравнению с февралем 2017 года. Об этом сказано в материалах Пермьстата.

При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2018 года составила в Пермском крае 32753,9 рублей (+10,2% к 2017 году). За январь-февраль 2018 года она составила 32693 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 11,3%.

Ранее в Пермьстате сообщили, что задолженность по заработной плате в регионе на 1 апреля 2018 года составила 7,7 млн рублей, что на 40,1% меньше, чем на начало марта.