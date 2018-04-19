Госсобрание Башкирии изменит закон о комиссиях по делам несовершеннолетних после нападения на школу

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ решили изменить закон о комиссиях по делам несовершеннолетних. Теперь комиссии обяжут проводить профилактику противоправных действий.

Председатель Госсовета Башкортостана Константин Толкачев заявил, что с детьми нужно обязательно вести профилактическую работу, потому что «преступниками они не рождаются», передает «ФедералПресс».

Напомним, что утром 18 апреля в Стерлитамаке 17-летний подросток напал на учительницу и одноклассниц в школе №1. Следком возбудил два уголовных дела. Одно заведено в отношении нападавшего. Ему инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц. Второе уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» по факту обращений в органы по делам несовершеннолетних из-за агрессивного поведения школьника.