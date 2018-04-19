Гордума Ижевска присвоила Алине Загитовой знак «За заслуги перед городом»

Депутаты городской думы Ижевска приняли решение наградить российскую фигуристку Алину Загитову знаком «За заслуги перед городом». К награде прилагается единовременная выплата в 5 тысяч рублей.

Решение поддержали единогласно, передает ТАСС.

Начальник управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации Ижевска Мария Васильева рассказала, что другие меры поддержки, кроме единовременной выплаты, не предусмотрены.

По данным городских властей, почетный знак Загитовой и остальным награжденным будут вручать на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню города, который отмечается 12 июня.

О намерениях наградить фигуристку почетным знаком власти ее родного города сообщали еще в марте.

Напомним, что Алина Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане. При этом спортсменка не смогла повторить свой успех на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.



