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Гордума Ижевска присвоила Алине Загитовой знак «За заслуги перед городом»

14:18, 19.04.2018 3
Гордума Ижевска присвоила Алине Загитовой знак «За заслуги перед городом»
Фото: wikimedia.org/Luu

Депутаты городской думы Ижевска приняли решение наградить российскую фигуристку Алину Загитову знаком «За заслуги перед городом». К награде прилагается единовременная выплата в 5 тысяч рублей.

Решение поддержали единогласно, передает ТАСС.

Начальник управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации Ижевска Мария Васильева рассказала, что другие меры поддержки, кроме единовременной выплаты, не предусмотрены.

По данным городских властей, почетный знак Загитовой и остальным награжденным будут вручать на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню города, который отмечается 12 июня.

О намерениях наградить фигуристку почетным знаком власти ее родного города сообщали еще в марте.

Напомним, что Алина Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане. При этом спортсменка не смогла повторить свой успех на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане.


ОбществоВластьСпорт Удмуртия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Дёшево себя ценят,граждане города.
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  • Анонимно 19 апр
    Могли бы и побольше дать. Позор!
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  • Анонимно 20 апр
    Да лучше бы ничего не выплачивали, не позорились!
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