Источник подтвердил задержание главного бухгалтера РКОБ

Информацию о задержании главного бухгалтера Республиканской офтальмологической больницы Айгуль Авзаловой подтвердил источник «Реального времени».

Отмечается, что пока неизвестно, есть ли у нее статус подозреваемой.

Ранее главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров сначала был отстранен от работы, а потом написал заявление на увольнение.

Напомним, по версии Следкома, РКОБ зарабатывала на больных катарактой, получая за одну услугу деньги и от пациентов, и от государства через Фонд обязательного медицинского страхования. Дело было возбуждено 1 марта 2018 года «в отношении неустановленных должностных лиц» клиники, причем сразу по трем статьям Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество на сумму 4 млн рублей.