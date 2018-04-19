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Источник подтвердил задержание главного бухгалтера РКОБ

13:02, 19.04.2018 1
Источник подтвердил задержание главного бухгалтера РКОБ
Фото: rkob.ru

Информацию о задержании главного бухгалтера Республиканской офтальмологической больницы Айгуль Авзаловой подтвердил источник «Реального времени».

Отмечается, что пока неизвестно, есть ли у нее статус подозреваемой.

Ранее главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Айдар Амиров сначала был отстранен от работы, а потом написал заявление на увольнение.

Напомним, по версии Следкома, РКОБ зарабатывала на больных катарактой, получая за одну услугу деньги и от пациентов, и от государства через Фонд обязательного медицинского страхования. Дело было возбуждено 1 марта 2018 года «в отношении неустановленных должностных лиц» клиники, причем сразу по трем статьям Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество на сумму 4 млн рублей.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Так здорово ,говорят о мошенничестве .а никто по видимому наказан не будет !!!
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