КСП нашла нарушения в бюджете Ижевска на 1,2 миллиарда рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) отчиталась о проверке бюджета Ижевска за 2016 год. Специалисты выявили нарушения на 1,24 млрд рублей.

Сегодня на заседании городской думы Ижевска глава КСП Александр Новиков рассказал, что наибольший объем нарушений коснулся бухгалтерской отчетности: объемы искажений оцениваются в 1,19 млрд рублей. Еще 600 тыс. рублей неэффективно израсходованы. Также имело место нецелевое расходование 10 тыс. рублей.

Чаще всего искажения (947 млн рублей) касались занижения показателей баланса управления земельными ресурсами, передает «Коммерсант». Также не отражалась полная стоимость земельных участков.

По данным Новикова, на сегодня нарушения устранены.

Также выявлено неэффективное управление муниципальной собственностью. Например, шесть МУПов не используют 60 объектов недвижимости общей площадью 19,5 тыс. кв. м, которые за ними закреплены. Руководители предприятий превышали свои должностные полномочия, проводя сделки без согласования с администрацией города и не предоставляя сведения для внесения в реестр.