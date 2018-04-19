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В Казани продают футболку с автографом Криштиану Роналду за 100 тысяч рублей

12:26, 19.04.2018
В Казани продают футболку с автографом Криштиану Роналду за 100 тысяч рублей
Фото: commons.wikimedia.org / LRZ246

В Казани за 100 тыс. рублей на сайте бесплатных объявлений продают футболку с автографом португальского футболиста Криштиану Роналду. По словам автора объявления, это оригинальная футболка, в которой португалец играл в сезоне 2011/2012.

Среди других объявлений продавца также есть футболка с автографами Лионеля Месси и Неймара. Правда, ее продавец оценил всего в 50 тыс. рублей. Оба объявления были выставлены 24 марта.

Ранее женщина из Казани выставила на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже подписи президента РФ Владимира Путина.

ОбществоСпортФутбол Татарстан
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