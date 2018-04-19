Наталья Баландина возглавила управление кадровой политики в администрации самарского губернатора

Руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина перешла на работу в администрацию губернатора Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.



В администрации губернатора Самарской области Баландина возглавила Управление кадровой политики и государственных наград.

Отметим, что Наталья Баландина возглавляла кадровое подразделение городской администрации с осени 2010 года.

Ранее должность руководителя департамента финансов и экономического развития Самары занял Максим Харитонов. До этого он возглавлял администрацию Самарского района и покинул этот пост по собственному желанию. На новом посту Харитонов сменил Татьяну Офицерову.