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Наталья Баландина возглавила управление кадровой политики в администрации самарского губернатора

11:59, 19.04.2018
Наталья Баландина возглавила управление кадровой политики в администрации самарского губернатора
Фото: commons.wikimedia.org / Atgnclk

Руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина перешла на работу в администрацию губернатора Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

В администрации губернатора Самарской области Баландина возглавила Управление кадровой политики и государственных наград.

Отметим, что Наталья Баландина возглавляла кадровое подразделение городской администрации с осени 2010 года.

Ранее должность руководителя департамента финансов и экономического развития Самары занял Максим Харитонов. До этого он возглавлял администрацию Самарского района и покинул этот пост по собственному желанию. На новом посту Харитонов сменил Татьяну Офицерову.

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