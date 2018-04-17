Максим Харитонов возглавил департамент финансов и экономического развития Самары
Максим Харитонов назначен на должность руководителя департамента финансов и экономического развития Самары. На этом посту Харитонов сменил Татьяну Офицерову, говорится на сайте городской администрации.
Ранее Харитонов возглавлял администрацию Самарского района и покинул этот пост по собственному желанию. До работы в администрации он занимал должность заместителя руководителя департамента финансов.
Обязанности главы Самарского района до выборов нового руководителя будет исполнять Сергей Источников.
Ранее Алексей Логунков покинул пост главы департамента общественной безопасности Самары. Исполняющим обязанности руководителя департамента назначен Николай Рудаков, ранее работавший заместителем Логункова.ОбществоВласть
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