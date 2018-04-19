24 апреля Следком приглашает татарстанцев на прием по фактам нарушения природоохранных норм

Единый день приема граждан по вопросам нарушения правил охраны окружающей среды пройдет 24 апреля с 15 до 19 часов во всех территориальных подразделениях Следкома в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на личном приеме у руководителей подразделений граждане смогут поделиться информацией и по иным вопросам, входящим в компетенцию следствия. По всем обращениям организаторы встреч обещают объективную и всестороннюю проверку.

Напомним, на днях следователи возбудили новое уголовное дело в связи со сбросом сточных вод коттеджного поселка «Ореховка» в озеро.

По вопросам приема просят обращаться по телефонам центрального аппарата и подразделений Следкома по РТ:

Отдел по рассмотрению обращений, приему граждан и документационному обеспечению СУ СК России по Республике Татарстан

8 (843) 221-74-14

8 (843) 221-75-27

8 (843) 221-74-57

Следственный отдел по Авиастроительному району города Казань

8 (843) 511-28-32, Казань, ул. Лукина, д. 47а

Следственный отдел по Вахитовскому району города Казань

8 (843) 292-18-97, Казань, ул. Гаяза Исхаки, д. 1

Следственный отдел по Кировскому району города Казань

8 (843) 554-79-42, Казань, ул. 25 Октября, д. 4

Следственный отдел по Московскому району города Казань

8 (843) 554-02-54, Казань, ул. Энергетиков, д. 2/3

Следственный отдел по Ново-Савиновскому району города Казань

8 (843) 522-86-65, Казань, ул. Короленко, д. 105

Следственный отдел по Приволжскому району города Казань

8 (843) 229-14-21, Казань, ул. Мавлютова, д. 19

Следственный отдел по Советскому району города Казань

8 (843) 298-51-86, Казань, ул. Курчатова, д. 10

Азнакаевский межрайонный следственный отдел

8 (855-92) 7-32-07, Азнакаево ул. Ленина, д. 30

Следственный отдел по городу Альметьевск

8 (855-3) 43-06-96, Альметьевск, ул. 8 Марта, 21а

Арский межрайонный следственный отдел

8 (843-66) 3-02-63, Арск, ул. Галактионова, д. 3

Следственный отдел по городу Бугульма

8 (855-94) 9-35-86, Бугульма, ул. Воровского, д. 45

Буинский межрайонный следственный отдел

8 (843-74) 3-28-20, Буинск, пер. Арефьева, д. 14

Верхнеуслонский межрайонный следственный отдел

8 (843-79) 2-24-97, Верхний Услон, ул. Чехова, д. 70

Высокогорский межрайонный следственный отдел

8 (843-65) 3-28-84, с. Высокая Гора, ул. Центральная, д. 2

Следственный отдел по городу Елабуга

8 (855-57) 7-18-15, Елабуга, пр. Нефтяников, д. 56

Следственный отдел по городу Зеленодольск

8 (843-71) 5-19-72, Зеленодольск, ул. Рогачева, д. 9

Заинский межрайонный следственный отдел

8 (855-58) 2-95-09, Заинск, ул. Казанская, д. 8

Лениногорский межрайонный следственный отдел

8 (855-95) 5-24-80, Лениногорск, ул. Морякова, д. 13а

Менделеевский межрайонный следственный отдел

8 (855-49) 2-12-05, Менделеевск, ул. Фомина, д. 19

Следственный отдел по городу Набережные Челны

8 (855-2) 47-06-30, Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 69(47/12)

Следственный отдел по городу Нижнекамск

8 (855-5) 49-94-93, Нижнекамск, пр. Шинников, д.40

Нурлатский межрайонный следственный отдел

8 (843-45) 2-68-59, Нурлат, ул. Лихачева, д. 13

Сабинский межрайонный следственный отдел

8 (843-62) 2-51-93, пгт Богатые Сабы, ул. Школьная, д. 54А

Тукаевский межрайонный следственный отдел

8 (855-2) 47-06-35, Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 69 (47/12)

Чистопольский межрайонный следственный отдел

8 (843-42) 5-56-43, Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 87