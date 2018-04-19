24 апреля Следком приглашает татарстанцев на прием по фактам нарушения природоохранных норм
Единый день приема граждан по вопросам нарушения правил охраны окружающей среды пройдет 24 апреля с 15 до 19 часов во всех территориальных подразделениях Следкома в Татарстане.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на личном приеме у руководителей подразделений граждане смогут поделиться информацией и по иным вопросам, входящим в компетенцию следствия. По всем обращениям организаторы встреч обещают объективную и всестороннюю проверку.
Напомним, на днях следователи возбудили новое уголовное дело в связи со сбросом сточных вод коттеджного поселка «Ореховка» в озеро.
По вопросам приема просят обращаться по телефонам центрального аппарата и подразделений Следкома по РТ:
Отдел по рассмотрению обращений, приему граждан и документационному обеспечению СУ СК России по Республике Татарстан
8 (843) 221-74-14
8 (843) 221-75-27
8 (843) 221-74-57
Следственный отдел по Авиастроительному району города Казань
8 (843) 511-28-32, Казань, ул. Лукина, д. 47а
Следственный отдел по Вахитовскому району города Казань
8 (843) 292-18-97, Казань, ул. Гаяза Исхаки, д. 1
Следственный отдел по Кировскому району города Казань
8 (843) 554-79-42, Казань, ул. 25 Октября, д. 4
Следственный отдел по Московскому району города Казань
8 (843) 554-02-54, Казань, ул. Энергетиков, д. 2/3
Следственный отдел по Ново-Савиновскому району города Казань
8 (843) 522-86-65, Казань, ул. Короленко, д. 105
Следственный отдел по Приволжскому району города Казань
8 (843) 229-14-21, Казань, ул. Мавлютова, д. 19
Следственный отдел по Советскому району города Казань
8 (843) 298-51-86, Казань, ул. Курчатова, д. 10
Азнакаевский межрайонный следственный отдел
8 (855-92) 7-32-07, Азнакаево ул. Ленина, д. 30
Следственный отдел по городу Альметьевск
8 (855-3) 43-06-96, Альметьевск, ул. 8 Марта, 21а
Арский межрайонный следственный отдел
8 (843-66) 3-02-63, Арск, ул. Галактионова, д. 3
Следственный отдел по городу Бугульма
8 (855-94) 9-35-86, Бугульма, ул. Воровского, д. 45
Буинский межрайонный следственный отдел
8 (843-74) 3-28-20, Буинск, пер. Арефьева, д. 14
Верхнеуслонский межрайонный следственный отдел
8 (843-79) 2-24-97, Верхний Услон, ул. Чехова, д. 70
Высокогорский межрайонный следственный отдел
8 (843-65) 3-28-84, с. Высокая Гора, ул. Центральная, д. 2
Следственный отдел по городу Елабуга
8 (855-57) 7-18-15, Елабуга, пр. Нефтяников, д. 56
Следственный отдел по городу Зеленодольск
8 (843-71) 5-19-72, Зеленодольск, ул. Рогачева, д. 9
Заинский межрайонный следственный отдел
8 (855-58) 2-95-09, Заинск, ул. Казанская, д. 8
Лениногорский межрайонный следственный отдел
8 (855-95) 5-24-80, Лениногорск, ул. Морякова, д. 13а
Менделеевский межрайонный следственный отдел
8 (855-49) 2-12-05, Менделеевск, ул. Фомина, д. 19
Следственный отдел по городу Набережные Челны
8 (855-2) 47-06-30, Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 69(47/12)
Следственный отдел по городу Нижнекамск
8 (855-5) 49-94-93, Нижнекамск, пр. Шинников, д.40
Нурлатский межрайонный следственный отдел
8 (843-45) 2-68-59, Нурлат, ул. Лихачева, д. 13
Сабинский межрайонный следственный отдел
8 (843-62) 2-51-93, пгт Богатые Сабы, ул. Школьная, д. 54А
Тукаевский межрайонный следственный отдел
8 (855-2) 47-06-35, Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 69 (47/12)
Чистопольский межрайонный следственный отдел
8 (843-42) 5-56-43, Чистополь, ул. Карла Маркса, д. 87ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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