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Центр Саранска на шесть дней закроют для транспорта из-за репетиций Парада Победы

11:47, 19.04.2018
Центр Саранска на шесть дней закроют для транспорта из-за репетиций Парада Победы
Фото: pixabay.com

В центре Саранска 19, 24, 26 апреля, 3, 4 и 7 мая временно ограничат стоянку и движение транспортных средств. Об этом сказано на сайте городской администрации.

Данная мера будет принята в связи с проведением репетиций театрализованного шествия, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, 19 апреля стоянка будет запрещена с 8.00 до 14.00 по ул. Советской от Демократической до Большевистской; 24, 26 апреля, 3, 4 и 7 мая — с 8.00 до 14.00 — по ул. Советской от Пролетарской до Большевистской.

Движение транспорта и стоянку 19 апреля ограничат с 14.00 до 18.00 по ул. Советской, по пр. Ленина, по ул. Большевистской;

24, 26 апреля, 3, 4 и 7 мая с 14.00 до 18.00 — по ул. Советской, по пр. Ленина, по ул. Большевистской, по ул. Демократической.

В эти дни доступ в центр города получат только спецмашины.

Напомним, что на главный Парад Победы в Москве в этом году выйдут БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2» и другие новинки вооружения.

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