И.о. министра культуры Нижегородской области стал советником губернатора

Исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской области Сергей Горин назначен на должность советника губернатора. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Я назначил Сергея Горина советником губернатора. Для определения кандидатуры на пост министра культуры Нижегородской области будет подготовлен и проведен конкурсный отбор. В конкурсную комиссию планируется привлечь видных деятелей культуры», — цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской области Сергей Горин покинул занимаемую должность. На данный момент обязанности министра исполняет его первый заместитель Татьяна Маврина.