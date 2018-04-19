И.о. министра культуры Нижегородской области стал советником губернатора
Исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской области Сергей Горин назначен на должность советника губернатора. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
«Я назначил Сергея Горина советником губернатора. Для определения кандидатуры на пост министра культуры Нижегородской области будет подготовлен и проведен конкурсный отбор. В конкурсную комиссию планируется привлечь видных деятелей культуры», — цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.
Ранее местные СМИ сообщили, что исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской области Сергей Горин покинул занимаемую должность. На данный момент обязанности министра исполняет его первый заместитель Татьяна Маврина.
Справка
Сергей Александрович Горин в 1978 году окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «Баян». Долгие годы работал преподавателем по классу баяна. В 1979—1998 гг. — директор музыкальной школы №9, в 1998—2011 гг. — директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, 2011—2013 гг. — директор департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода. С октября 2013 года — министр культуры Нижегородской области.
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