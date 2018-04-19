Гордума Ижевска объединила спортивное и молодежное управления города

Депутаты гордумы Ижевска проголосовали за объединение двух управлений администрации города. Подразделения, отвечающие за молодежную политику и за спорт, сольются в одно.

Возглавит структуру Максим Сорокин, который сейчас руководит управлением по физкультуре и спорту, передает «Коммерсант».

Напомним, что власти города уже сообщали о намерениях сократить количество управлений в горадминистрации. Вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков говорил о раздутом штате.

В ответ мэр Ижевска Юрий Тюрин анонсировал объединение управлений по молодежной политике и спорту.