Новости общества

19:49 МСК
Новости раздела
Общество

Гордума Ижевска объединила спортивное и молодежное управления города

11:06, 19.04.2018
Гордума Ижевска объединила спортивное и молодежное управления города
Фото: google.nl/maps/скриншот

Депутаты гордумы Ижевска проголосовали за объединение двух управлений администрации города. Подразделения, отвечающие за молодежную политику и за спорт, сольются в одно.

Возглавит структуру Максим Сорокин, который сейчас руководит управлением по физкультуре и спорту, передает «Коммерсант».

Напомним, что власти города уже сообщали о намерениях сократить количество управлений в горадминистрации. Вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков говорил о раздутом штате.

В ответ мэр Ижевска Юрий Тюрин анонсировал объединение управлений по молодежной политике и спорту.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан