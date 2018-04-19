«Ростех» предложил Рогозину обанкротить единственного производителя БМП в России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера России Дмитрия Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя БМП — стратегического Курганмашзавода (КМЗ).



Затем КМЗ предполагается объединить с предприятием «Ростеха» — тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика Шипунова.

Чемезов в письме от 2 апреля попросил курирующего ВПК вице-премьера Дмитрия Рогозина «в возможно короткие сроки» провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ, сообщает РБК.

«Текущее финансово-экономическое состояние АО «Курганмашзавод» и группы зависимых компаний критическое», — пишет Чемезов.

Отмечается, что по итогам исполнения гособоронзаказа за 2017 год у предприятия образовался убыток порядка 7 млрд рублей. Также завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика».

Ранее стало известно, что Сергей Чемезов вошел в список аффилированных лиц «Тимер Банка».