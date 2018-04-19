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«Ростех» предложил Рогозину обанкротить единственного производителя БМП в России

10:11, 19.04.2018
«Ростех» предложил Рогозину обанкротить единственного производителя БМП в России
Фото: ru.wikipedia.org/ Сергей Березов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера России Дмитрия Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя БМП — стратегического Курганмашзавода (КМЗ).

Затем КМЗ предполагается объединить с предприятием «Ростеха» — тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика Шипунова.

Чемезов в письме от 2 апреля попросил курирующего ВПК вице-премьера Дмитрия Рогозина «в возможно короткие сроки» провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ, сообщает РБК.

«Текущее финансово-экономическое состояние АО «Курганмашзавод» и группы зависимых компаний критическое», — пишет Чемезов.

Отмечается, что по итогам исполнения гособоронзаказа за 2017 год у предприятия образовался убыток порядка 7 млрд рублей. Также завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика».

Ранее стало известно, что Сергей Чемезов вошел в список аффилированных лиц «Тимер Банка».

ПромышленностьОПК
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