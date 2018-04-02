В список аффилированных лиц «Тимер Банка» вошли Сергей Чемезов и «Вертолеты России»

Из списка аффилированных лиц «Тимер Банка» вышли 19 физических и юридических лиц, а, наоборот, вошли 27. Это следует из сведений, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Так, из аффилированных лиц вышли признанная банкротом «Новая нефтехимия» (ранее владела 100% акций банка), экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, бывший зампред ТФБ Рамиль Насыров, «ТФБ Стратегия» и т.д.

Среди тех, кто вошел в список, фигурируют банк «Российская финансовая корпорация» (владеет более 99% акций «Тимер банка»), «Рособоронэкспорт» и его гендиректор Александр Михеев, «Ростех» и глава компании Сергей Чемезов, а также «Вертолеты России» и глава холдинга Андрей Богинский.

Напомним, что в последних числах февраля банк «Российская финансовая корпорация» («РФК-банк») сформировал новый состав совета директоров «Тимер Банка» из пяти человек.