В РСПП не исключили «временной национализации» UC Rusal

Президент российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил выкуп государством акций компаний, которые попали под действие санкций.



При этом существует сложность в определении справедливой цены для выкупа таких активов. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене. Бизнес, мягко говоря, не несет 100% ответственность за эти политические проблемы», — цитируют «Ведомости» президента РСПП.

По словам Шохина, частичная национализация — лишь один, но не преобладающий метод решения проблем.

«Возможности использования механизма государственного долга ограничены. Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные, прежде всего, они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределенность очень высока», — добавил он.

Напомним, 9 апреля в компании Олега Дерипаски предупредили, что введенные Минфином США санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту. После этого акции компании подешевели почти на 50%.

