Россияне смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах по номеру телефона

В 2019 году оплачивать покупки в российских интернет-магазинах можно будет всего лишь по номеру телефона.

Как пишут «Известия», интернет-магазины интегрируют с платформой быстрых платежей, которую создает ассоциация «Финтех». Это позволит максимально упростить процедуру оплаты покупок — банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона, как и номер карты. При этом к одному номеру мобильного разрешат подключать только одну карту.

Источники издания сообщили, что при оплате на сайте продавца откроется окно, куда пользователю нужно будет ввести только номер телефона. Оплата пройдет сразу, как только пользователь введет код подтверждения из СМC.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разработает требования к детским товарам в зарубежных онлайн-магазинах.