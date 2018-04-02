Правительство РФ разработает требования к детским товарам в зарубежных онлайн-магазинах

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе (ФТС) разработать требования к детским товарам в зарубежных онлайн-магазинах.

Так, власти собираются не допускать до продажи товары, опасные для жизни, здоровья потребителя и окружающей среды. 19 марта Шувалов обсудил вопрос с представителями госорганов и интернет-компаний. Поручение должно быть выполнено в течение месяца, передает «Коммерсант» со ссылкой на представителя вице-премьера РФ.

Сейчас почти все детские товары в России подлежат обязательной сертификации. К товарам из-за рубежа такие требования не предъявляют.



По словам экспертов, предлагаемые Шуваловым меры могут привести к закрытию рынка объемом 50—80 млрд рублей в год.

Ранее Роспотребнадзор предложил создать реестр разрешенных интернет-магазинов. Он может появиться в 2019 году.