Аккаунты Госдумы в Twitter и «ВКонтакте» подверглись спам-атаке

Официальные аккаунты Госдумы во «ВКонтакте» и в Twitter подверглись массовой спам-атаке — в этих соцсетях появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

«Массовая атака на официальные аккаунты Государственной думы во «ВКонтакте» и Twitter началась 18 апреля в 19.00. За час количество посещений на страницах Государственной думы во «ВКонтакте» и в Twitter выросло на 20 тысяч и продолжает расти», — приводит сообщение нижней палаты парламента «РИА Новости».

Ранее в России вступил в силу закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров), принятый летом 2017 года, который направлен на идентификацию с помощью абонентского номера телефона пользователей и их защиту от спама.