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Власти Казани попросили подрядчика ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная»

17:24, 18.04.2018 5
Власти Казани попросили подрядчика ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти Казани попросили подрядчика ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная». Отмечается, что еще не выполнены пусконаладочные работы, а также не благоустроена территория вокруг станции.

Общая площадь территории составляет 30 тыс. кв. метров. На ней планируется уложить брусчатку, асфальтовое покрытие, разбить газон и посадить деревья и кустарники, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, новая станция (ее открытие запланировано на 9 мая 2018 года) завершит первую линию казанского метрополитена, которая в итоге будет включать 11 станций.

ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    сколько деревьев сажают - и сколько выживает - кто скажет? Если половина - зачем эту половину сажают?
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  • Анонимно 18 апр
    Надо бы средства "парки и скверы" направить на строительство метро. Как раз можно было бы 1 станцию в год выдать, а так миллиарды уходят в песок
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  • Анонимно 18 апр
    Судя по тому, что вокруг станций и глядя сверху с балкона, могу сказать, что к 9 мая вряд ли успеют :( А если успеют, то только в ли случае, что будут делать очень быстро, значит, тяп-ляп
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  • Анонимно 19 апр
    Потребовал хаха а что толку как и про строительство домов поселка Осинова дома должны сдатся три года назад а всё без толку коррупция рулит.
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  • Анонимно 19 апр
    Не надо ничего требовать. Пусть к 30 августа сдают... Летом асфальт укладывают, деревья сажают, успеют
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