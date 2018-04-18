Власти Казани попросили подрядчика ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная»

Власти Казани попросили подрядчика ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная». Отмечается, что еще не выполнены пусконаладочные работы, а также не благоустроена территория вокруг станции.

Общая площадь территории составляет 30 тыс. кв. метров. На ней планируется уложить брусчатку, асфальтовое покрытие, разбить газон и посадить деревья и кустарники, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, новая станция (ее открытие запланировано на 9 мая 2018 года) завершит первую линию казанского метрополитена, которая в итоге будет включать 11 станций.