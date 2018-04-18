«Вертолеты России» передали Минобороны семь Ми-8АМТШ

Фото: пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Холдинг «Вертолеты России» (входит в структуру «Ростех») досрочно передал Министерству обороны РФ семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что все машины изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках госзаказа. Вертолеты прошли все испытания, которые были необходимы.



Ми-8АМТШ могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций. Вертолеты оборудованы современным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, они адаптированы для ночных полетов.

Напомним, предыдущая партия вертолетов (Ми-38Т) была передана министерству в марте. Их сборка проходила на Казанском вертолетном заводе.