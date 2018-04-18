Исполняющим обязанности главы Чайковского стал Александр Пойлов

Исполняющим обязанности главы города Чайковского в Пермском крае сегодня избран бывший зам­главы Чайковского района Александр Пойлов. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

За кандидатуру Пойлова проголосовали 15 из 18 депутатов гордумы Чайковского. До него исполняющим обязанности главы города был Михаил Новоселов, которого отправили в отставку. За это решение проголосовали 16 депутатов.



Новоселов стал врио главы Чайковского после увольнения с поста мэра города Алексея Третьякова. В отношении чиновника ранее возбудили уголовное дело. Экс-глава Чайковского подозревается в превышении полномочий. Расследование связано с незаконной передачей в собственность муниципальной квартиры и земельного участка кооперативу «Рассвет».