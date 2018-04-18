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В Обнинске появится новый архивный комплекс

11:58, 18.04.2018
В Обнинске появится новый архивный комплекс
Фото: pixabay.com

На территории Калужской области запланирован современный комплекс для хранения архивных данных. Об этом на международной конференции «От пергамента к цифре» рассказал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Он отметил, что будет предусмотрено не только традиционное хранение документов, но и крупный data-центр, где будет функционировать система электронного документооборота.

Напомним, татарстанское подразделение Росреестра планирует в перспективе архивохранилище, которое объединит документы со всего ПФО. Подробнее — в материале «Реального времени».

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