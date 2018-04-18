В Обнинске появится новый архивный комплекс

На территории Калужской области запланирован современный комплекс для хранения архивных данных. Об этом на международной конференции «От пергамента к цифре» рассказал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.



Он отметил, что будет предусмотрено не только традиционное хранение документов, но и крупный data-центр, где будет функционировать система электронного документооборота.

Напомним, татарстанское подразделение Росреестра планирует в перспективе архивохранилище, которое объединит документы со всего ПФО. Подробнее — в материале «Реального времени».

