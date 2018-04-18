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Генменеджер «Ак Барса»: «О победах в двух домашних матчах стараемся не думать»

11:07, 18.04.2018
Генменеджер «Ак Барса»: «О победах в двух домашних матчах стараемся не думать»
Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов в беседе с «Известиями» отметил, что в клубе понимают, насколько серьезный соперник достался команде в финале. Функционер также рассказал о роли легионерского звена и важности возвращения Секача на лед.

«Мы не смотрим на счет в серии и не заглядываем в исторические справочники КХЛ, — заявил он. — О победах в двух домашних матчах стараемся не думать, а в Москву едем с четким осознанием того, что серия еще далеко не закончена. Битва с ЦСКА предстоит нешуточная. Уверен, опыт главного тренера и класс игроков позволят нам должным образом подготовиться к московским играм.

Очень здорово, что смог выйти на лед один из наших лидеров — чешский форвард Иржи Секач. Наше легионерское звено Секач — Азеведо — Ландер очень хорошо выступает в этом сезоне, они не раз отличались в предыдущих раундах плей-офф, особенно много забивали в большинстве. Выход Иржи еще больше вдохновил ребят», — сказал Якубов.

Напомним, что «Ак Барс» выиграл оба домашних матча финала плей-офф Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Сегодня в 19.30 (мск) состоится третий матч серии, который пройдет в Москве.

СпортХоккей
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