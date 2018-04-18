Суд отказался признавать недействительными сделки ТФБ с физлицами почти на 70 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными ряд сделок ПАО «Татфондбанк» с физическими лицами на общую сумму свыше 68 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство 14 и 15 декабря 2017 года подало в татарстанский арбитраж 16 заявлений о признании недействительными сделок ТФБ с физлицами.



Все банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, и выдачи наличных средств со счетов в «Татфондбанке». По всем 16 заявлениям АСВ судом было отказано.

Ранее Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительным возврат денег клиентам «Татфондбанка» со счетов в кредитной организации на общую сумму около 19 млн рублей.