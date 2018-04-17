Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки ТФБ с физлицами почти на 19 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными ряд сделок «Татфондбанка» с физическими лицами на общую сумму около 19 млн рублей. Об этом говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство 14 и 15 декабря 2017 года подало в татарстанский арбитраж семь заявлений о признании недействительными сделок ТФБ с физлицами.

Банковские операции касались возврата денежных средств клиентов со счетов в банке. По шести указанным заявлениям АСВ судом было отказано, еще по одному АСВ отказалось от требований в связи с выявлением дополнительных обстоятельств.

Ранее Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными ряд сделок «Татфондбанка» на общую сумму около 119 млн рублей. Все банковские операции касались перевода или возврата денежных средств клиентов со счетов в банке.