СМИ: Рогозин ограничил новые контракты Роскосмоса и Росатома с «санкционными» странами

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поручил госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом» временно не подписывать контракты с зарубежными компаниями из стран, которые ввели санкции в отношении России.



Нововведение не затронет ранее заключенные контракты и соглашения в космической сфере, но перекроет доступ США к технологиям создания шлюзовых модулей, которые они планировали получить во время работы над международной окололунной станцией Deep Space, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате правительства и госкорпорациях.

По словам одного из собеседников газеты, документы можно будет оформить «только в случае принятия политического решения». Такой шаг усилит контроль со стороны правительства.

Поручение стало следствием «конфронтационной политики США».

Ранее Рогозин предложил создать в России универсальный ракетно-космический холдинг.