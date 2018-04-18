СМИ: в Башкирии ученик напал на школу с ножом и поджег класс
В Башкирии ученик девятого класса напал на школу №1 в городе Стерлитамак. Ранены четыре человека.
Во время нападения на школу в Башкирии школьник был вооружен ножом. По информации Mash, ученик поджег класс.
Среди раненых — сам нападавший, а также две ученицы и учитель. По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгивать из окна, чтобы спастись. У учителя тяжелые ножевые ранения.
Отмечается, что школьник после нападения попытался покончить с собой.Происшествия Башкортостан
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