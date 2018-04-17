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Промышленность

СМИ: президент РФ остановил приватизацию «Роснано» после обращения ФСБ

21:01, 17.04.2018 32
СМИ: президент РФ остановил приватизацию «Роснано» после обращения ФСБ
Фото: kremlin.ru

Приватизация УК «Роснано» была приостановлена из-за обращения Федеральной службы безопасности к президенту России Владимиру Путину. В нем говорилось, что приватизация госкомпании может произойти по заниженной цене.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад Генпрокуратуры, с которым завтра в Совфеде выступит генпрокурор Юрий Чайка, в результате действий ФСБ государство сохранило контроль над активами «Роснано» стоимостью 147 млрд руб.

«Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», — уточняется в докладе.

Источник в госкорпорации пояснил агентству, что УК «Роснано», о приватизации которой идет речь, не владеет активами, а управляет ими, поэтому ее приватизация не ведет к потере госконтроля над материнским АО.

«Мы всецело поддерживаем усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами «Роснано», — подчеркнули в госкорпорации.

Промышленность
комментарии 32

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    опять Чубайс наследил
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  • Анонимно 17 апр
    Рыжий видимо хотел прихватизировать.
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  • Анонимно 17 апр
    Рыжему оказывается мало "ваучеров", РАО ЕЭС, теперь решил ещё и "Роснано" доворовать.
    Аркадий
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  • Анонимно 17 апр
    какие деньги воруют?1 и ничего не боятся . Хуже бандитов
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    Анонимно 21 апр
    согласен
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  • алла усенко 18 апр
    чубайс уже лет 20 должен быть на зоне, т.к. он обул всю Россию, где бы ни "трудился" везде тащит по-черному, почему ВВП так им дорожит
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    Анонимно 19 апр
    ИГОРЬ ГУБЕРМАН:" МНЕ ЖАЛЬ НЕБОСВОД ЭТОТ СИНИЙ. ЖАЛЬ ЗЕМЛЮ И ЖИЗНИ ОСКОЛКИ. МНЕ СТРАШНО, ЧТО СЫТЫЕ СВИНЬИ СТРАШНЕЙ, ЧЕМ ГОЛОДНЫЕ ВОЛКИ "
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    Анонимно 19 апр
    В тему нынешней жизни
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  • Анонимно 18 апр
    Если бы Путин убрал рыжего до выборов он получил бы на выборах 96 %
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    Анонимно 18 апр
    так точно
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    Анонимно 18 апр
    Может больше..
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    Анонимно 19 апр
    ++++++1000
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  • Анонимно 18 апр
    Почему до сих пор не могут посадить Чубайса в тюрьму?
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    Анонимно 18 апр
    Потому что все мы профукали страну в конце 80-х и живём по проамериканской конституции 90-х.А эти паразиты (их в стране десятки тысяч!)-американские прислужники,мягко говоря.Олигархи.Путин,не может его посадить пока мы не проведем референдум и не примем свою конституцию.А пока заправляют всем они-олигархи.
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    Анонимно 19 апр
    Поддерживаю на все 100.
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  • Анонимно 18 апр
    Все знали о незаконности приватизации данной корпорации. И что?...
    Хоть бы не позорились, выпуская в СМИ такую информацию.
    Ах какие молодцы! ПриХватизацию они предотвратили...
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    Анонимно 19 апр
    А кто-же его посадит, он-же памятник..........................................!!!
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  • Анонимно 18 апр
    Наконец-то, увидели прохвоста Чубайса! Хотя он давно уже должен сидеть и поглядывать на УК «Роснано» сквозь решетку.
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  • Анонимно 18 апр
    Нельзя его величество сажать он памятник эпохи!!!
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  • Анонимно 18 апр
    Они деньги уже через роснано увели. Рыжий доведет свой замысел до конца. Кто кем руководит из этих двух - это вопрос. Нисколько не боятся и не стыдятся.
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  • Анонимно 18 апр
    Все это "туфта", театр для нас обывателей. Просто кто-то не в доле, вот и притормозили. Продадут, не беспокойтесь, только продадут нужным людям или в долю возьмут.
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  • Анонимно 18 апр
    Интересно, почему не предотвратили так называемую приватизацию Башнефти, когда одной рукой вроде как продавали, а другой покупали, за счет обязательств и средств компаний и банков с гос.участием
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  • Александр Черкасов 18 апр
    рыжий сказал , рыжий сделал
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  • Анонимно 18 апр
    Чубайс продовал в 90-е годы все заводы, компании, порты все что мог за копеейки, которые потом резались, когда работал в ГОсимуществе при Ельцине, а советники с ЦРУ подсказывали ему. Он враг номер один для страны. Столько навредил,что даже может Березовский с Гайдаром, и с Гусинским его не обойдут. очень странно почему Путин, хотя я уважаю Путина, его отправил в Роснано, убрал с правительства, он там ворует, от РОснано нет толку. Путину доклыдывают органы, что он воруют миллиарды там, а он его все защищает и не дает отмашку. Боится штоль, он же может самый главный олигарх Чубайс-мультимиллардер!
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  • Анонимно 18 апр
    А.Чубайс занимается изобретением путей развала России.Давно пора гнать его от дел государственных.Чубайсы,кудрины,шуваловы и им подобные вредят нашей стране.
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    Анонимно 18 апр
    куда смотрит президент или он с ними
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  • Анонимно 18 апр
    Деятельность А.Чубайса приносит огромный ущерб России.Его давно надо отстранить от государственных дел и привлечь к ответственности за нанесённый нашей стане ущерб.
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  • Анонимно 18 апр
    неужели и теперь не посадят?
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  • Анонимно 19 апр
    нужно выпустить из тюрьмы полковника Квачкова, которого обвинили в том, что он покушался на Чубайса и освободить место великого махинатора.
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  • Анонимно 19 апр
    Статус кво сейчас нужен ВВП как никогда. Никто не кого не тронет, тронут того кто ворует в одиночку. При обнищании Российского народа, а это долгосрочная программа Обамы, тронуть-смерти подобно. Путин держится на трёх ворах: кто раньше воровал; кому сейчас позволено; губернаторах. Они друг без друга утонут.
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  • Анонимно 20 апр
    ворон ворону глаз не выклюет
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  • вячеслав клюкин 22 апр
    Чубайс -это тот еще фрукт , но он уже во всех списках
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