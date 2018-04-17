СМИ: президент РФ остановил приватизацию «Роснано» после обращения ФСБ

Приватизация УК «Роснано» была приостановлена из-за обращения Федеральной службы безопасности к президенту России Владимиру Путину. В нем говорилось, что приватизация госкомпании может произойти по заниженной цене.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад Генпрокуратуры, с которым завтра в Совфеде выступит генпрокурор Юрий Чайка, в результате действий ФСБ государство сохранило контроль над активами «Роснано» стоимостью 147 млрд руб.

«Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», — уточняется в докладе.

Источник в госкорпорации пояснил агентству, что УК «Роснано», о приватизации которой идет речь, не владеет активами, а управляет ими, поэтому ее приватизация не ведет к потере госконтроля над материнским АО.

«Мы всецело поддерживаем усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами «Роснано», — подчеркнули в госкорпорации.