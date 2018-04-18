Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +18

В среду, 18 апреля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем в западных районах небольшой дождь.

Ветер юго-восточный слабый, днем возможно усиление до умеренного.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +9°С до +14°С, в западных районах до +18°С.

В Казани днем ожидается от +12°С до +16°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +10°С до +12°С.