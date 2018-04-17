Власти Кирова подали в суд на подрядчика строительства сцены на Театральной площади

Администрация Кирова подала в суд на ООО «Про-сцена» из Нижнего Новгорода, занимавшееся возведением сцены на Театральной площади города. Компания не успела выполнить работы в срок и допустила ряд нарушений.

Подрядчик не полностью покрасил металлоконструкции. К тому же фундамент сцены «не соответствует эстетическим требованиям», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Замначальника управления культуры горадминистрации Николай Богачев рассказал, что городские власти не платили подрядчику. Мэрия переведет деньги только после окончания работ. Кроме того, городские власти намерены оштрафовать компанию.

В управлении культуры также уточнили, что в течение мая-июня должен быть выполнен и полный комплекс работ по благоустройству территории вокруг сцены — в том числе планировка земли, озеленение, восстановление асфальтового покрытия перед сценой.