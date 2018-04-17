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В Оренбуржье двух глав сельсовета будут судить за «мертвую душу»

18:07, 17.04.2018 2
В Оренбуржье двух глав сельсовета будут судить за «мертвую душу»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следком направил в суд уголовное дело в отношении бывшего и действующего глав Спутниковского сельсовета Светлинского района Оренбургской области. Их обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с апреля 2013-го по декабрь 2014 года чиновники похитили бюджетные деньги. Они оформили в администрацию сельсовета несуществующего работника, сообщает СУ СКР по Оренбургской области. Зарплату «виртуального работника» обвиняемые присваивали себе.

Вину чиновники признали частично. Сумма похищенного не указана.

ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    В Оренбургской области такое сплошь и рядом !!! Не удивительно !!!
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  • Анонимно 17 апр
    СК РФ срочно проверить на " ВШИВОСТЬ! всех глав сельских МО и директоров общеобразовательных школ!! Уверен "мёртвые души" у каждого имеются , как без них ??? ( не существующие дворники, разнорабочие, технички, уборщицы, посыльные , уч. продлённонго дня и тд и тп )
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