В Оренбуржье двух глав сельсовета будут судить за «мертвую душу»

Следком направил в суд уголовное дело в отношении бывшего и действующего глав Спутниковского сельсовета Светлинского района Оренбургской области. Их обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с апреля 2013-го по декабрь 2014 года чиновники похитили бюджетные деньги. Они оформили в администрацию сельсовета несуществующего работника, сообщает СУ СКР по Оренбургской области. Зарплату «виртуального работника» обвиняемые присваивали себе.

Вину чиновники признали частично. Сумма похищенного не указана.