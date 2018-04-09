И.о. главы департамента общественной безопасности Самары стал Николай Рудаков

Алексей Логунков покинул пост главы департамента общественной безопасности Самары. Об этом сегодня объявили на оперативном совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной.

Исполняющим обязанности руководителя департамента назначен Николай Рудаков, ранее работавший заместителем Логункова, передает «Коммерсант».

Причину ухода Алексея Логункова со своего поста в мэрии называть не стали.

Алексей Логунков родился в Перми. В период с 2006-го по 2015 годы он занимал должность начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Мордовии. С 2015 года возглавил департамент общественной безопасности Самары.