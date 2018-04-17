Банк «Глобэкс» взыскал с торгового дома «Мотовилихинские заводы» 218 млн рублей

Банк «Глобэкс» через суд взыскал с ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» 218,38 млн руб. долга по кредиту. Это следует из материалов Арбитражного суда Пермского края.

Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил исковые требования банка о взыскании с ТД 200 млн руб. суммы кредита, 14 млн руб. процентов за пользование кредитом, 4,3 млн руб. неустойки и 200 тыс. руб. судебных расходов.

ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» является 100%-ной «дочкой» ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие 13 апреля подало в Арбитражный суд Пермского края заявление о собственном банкротстве, однако оно пока не принято судом к рассмотрению.

Отметим, что «Мотовилихинские заводы» входят в топ-20 крупнейших компаний Пермского края с оборотом 9,7 млрд рублей. Предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов.