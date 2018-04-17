В Пестречинском районе выявили финансовые нарушения на 120 млн рублей

Коллегия Счетной палаты РТ утвердила отчет о результатах проверки использования бюджетных средств в Пестречинском муниципальном районе. В ходе проверки были выявлены нарушения на общую сумму 119,2 млн рублей.

По словам руководившего проверкой аудитора Сергея Колодникова, при осуществлении муниципальных закупок зафиксированы нарушения на сумму 15,4 млн рублей, недочеты по бухгалтерии составили 37,3 млн рублей.

По грубым ошибкам в отношении виновных должностных лиц составлены протоколы — восемь протоколов направлены в Следственное управление СКР по РТ.

Также значительные нарушения связаны с арендой и последующей реализацией муниципальных земель. «В результате изменения условий заключенных договоров аренды и ухода от конкурсной процедуры продажи земельных участков бюджетом района, по нашим предварительным подсчетам, недополучено порядка 42 миллионов рублей», — подчеркнул Колодников.



Новый глава Пестречинского района Ильхам Кашапов сообщил, что 80% выявленных Счетной палатой нарушений уже устранено. Он пообещал завершить работу по оставшимся нарушениям во втором квартале.

Ранее глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов пожаловался на отсутствие убойного цеха и рост недоимки налогов.