Власти Уфы начали замену букв на въезде в город

Власти Уфы начали замену букв с названием города на въезде со стороны аэропорта. Сегодня сотрудники «Уфагорсвета» установили буквы ӨФӨ, обозначающие название на башкирском языке.

Власти отметили замену внешнего покрытия и оснований. Также в сообщении администрации Уфы говорится о замене освещения внутри конструкций на диоды «повышенной яркости».

Отмечается, что буквы UFA уже отправлены на реконструкцию. Надпись на русском языке демонтируют завтра. Всю замену планируется завершить до конца мая.

Напомним, что замена букв началась в марте этого года. Городские власти обратили внимание на то, что конструкции утратили яркость и стали непрезентабельными.