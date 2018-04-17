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Ижевский автозавод приостановил производство Lada Vesta из-за срыва поставки комплектующих

13:26, 17.04.2018 1
Ижевский автозавод приостановил производство Lada Vesta из-за срыва поставки комплектующих
Фото: lada.ru

Ижевский автозавод приостановил производство автомобилей Lada Vesta. Причиной стал срыв поставок комплектующих.

АвтоВАЗ сообщил о «неожиданном невыполнении нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих», передает «Коммерсант».

В связи с этим была отменена рабочая смена. Отставание по сборке из-за отсутствия топливных баков составляет 285 автомобилей.

Напомним, что АвтоВАЗ запустил серийное производство новых моделей Lada Vesta на ижевском заводе в сентябре 2017 года.

Промышленность Удмуртия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Что то похоже на вредительство, палки вставляют в колеса.
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