Ижевский автозавод приостановил производство Lada Vesta из-за срыва поставки комплектующих
Ижевский автозавод приостановил производство автомобилей Lada Vesta. Причиной стал срыв поставок комплектующих.
АвтоВАЗ сообщил о «неожиданном невыполнении нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих», передает «Коммерсант».
В связи с этим была отменена рабочая смена. Отставание по сборке из-за отсутствия топливных баков составляет 285 автомобилей.
Напомним, что АвтоВАЗ запустил серийное производство новых моделей Lada Vesta на ижевском заводе в сентябре 2017 года.Промышленность Удмуртия
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