Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» почти на 120 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными ряд сделок «Татфондбанка» на общую сумму около 119 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Агентство в период с 13 по 15 декабря прошлого года подало в татарстанский арбитраж 11 заявлений о признании недействительными сделок ТФБ с физлицами, АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций», АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий».

Также конкурсный управляющий ТФБ требовал признать недействительными сделки банка с ООО «Транзит-Ойл» и ООО «Флиппост-16». Все банковские операции касались перевода или возврата денежных средств клиентов со счетов в банке.

По всем указанным заявлениям АСВ судом было отказано.

Ранее Арбитражный суд РТпризнал недействительной сделку «Татфондбанка» почти на 45 млн рублей.