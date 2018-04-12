Новости экономики

20:43 МСК
Новости раздела
Экономика

Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» почти на 120 млн рублей

11:59, 12.04.2018
Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» почти на 120 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными ряд сделок «Татфондбанка» на общую сумму около 119 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Агентство в период с 13 по 15 декабря прошлого года подало в татарстанский арбитраж 11 заявлений о признании недействительными сделок ТФБ с физлицами, АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций», АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий».

Также конкурсный управляющий ТФБ требовал признать недействительными сделки банка с ООО «Транзит-Ойл» и ООО «Флиппост-16». Все банковские операции касались перевода или возврата денежных средств клиентов со счетов в банке.

По всем указанным заявлениям АСВ судом было отказано.

Ранее Арбитражный суд РТпризнал недействительной сделку «Татфондбанка» почти на 45 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан