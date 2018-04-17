«ФБК Поволжье» могут лишить возможности аудировать отчетность за 2018 год

Компании из Татарстана «ФБК Поволжье» приостановили членство в саморегулируемой организации (СРО) на 90 дней, что не позволит ей быть выбранной аудитором на 2018 год проходящими в указанный срок общими собраниями акционеров.



Из-за рисков потерять часть бизнеса «ФБК Поволжье» пытается оспорить предписание в суде. Для этого 17 апреля компания подала иск против Федерального казначейства (ФК), передает «Коммерсант».

По информации ФК, в ходе плановой проверки в «ФБК Поволжье» с 18 января по 1 февраля 2018 года были выявлены нарушения закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудита, правил независимости аудитора и аудируемой компании. В итоге к компании применили строгую меру воздействия.

Аудитора также обвинили в нарушении принципа независимости: компания проводила аудиторскую проверку «Татавтодора», в котором работает сестра заместителя гендиректора «ФБК Поволжье» Дины Ситдиковой. При этом глава компании Сергей Никифоров заявил, что в проверке «Татавтодора» Дина Ситдикова не участвовала.

Отмечается, что предписание поступило в СРО 13 апреля и по закону должно быть исполнено в течение семи рабочих дней, если по решению суда не будут приняты обеспечительные меры о приостановке действия предписания.