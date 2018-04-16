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В работе «МегаФона» произошел сбой

18:42, 16.04.2018
В работе «МегаФона» произошел сбой
Фото: minsvyaz.ru

В работе сотового оператора «МегаФон» произошел очередной сбой. Также проблемы возникли и у абонентов Yota.

Так, у 45% пользователей были проблемы с мобильной связью, 29% пользователей столкнулись со сбоем всех сервисов компании, а у 25% не получилось воспользоваться мобильным интернетом, передает RNS.

По словам представителей «МегаФон», сбой несущественно влияет на работу устройств. Компания пообещала решить вопрос в ближайшее время.

Сейчас сообщения о сбое поступают из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Краснодара, Казани, Самары и Санкт-Петербурга, Дзержинска и Ачинска.

Напомним, в мае прошлого года у оператора случился самый крупный сбой в работе сети. Из-за него от услуг оператора отказались около 50 тысяч абонентов.

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