СМИ: ФСБ провела обыски в мэрии Уфы и допросила главу УЗИО Еникеева

Сотрудники УФСБ по Башкирии провели обыски в администрации Уфы. Также они забрали на беседу начальника управления земельных и имущественных отношений администрации города Раиля Еникеева.

Еникеев отсутствовал на рабочем месте пару часов, сообщает портал proufu.ru со ссылкой на источники в администрации.

«Кто-то говорит, что обыски связаны с землей под комплексом «Планета», — цитирует собеседника издание.

В силовых структурах подтверждают, что чиновник является фигурантом двух уголовных дел. Однако проходит ли он свидетелем или подозреваемым, источники не уточнили, отмечает портал.

Сам Еникеев прокомментировал обыски. По его словам, они проходили в минувший четверг. Он подтвердил, что силовиков интересовали материалы, касающиеся компании «СтройЕвроДевелопмент», возводившей ТЦ «Планета».

«Они предполагают, что были какие-то нарушения. Но даже в процессе обыска ничего не было найдено», — рассказал чиновник.

Напомним, что 6 апреля прошли обыски в администрации Кирова. Следователи рассказали, что они связаны с нецелевым расходованием 9 млн рублей.