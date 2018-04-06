СКР: обыски в мэрии Кирова связаны с нецелевым расходованием 9 миллионов рублей

В Кировском управлении Следственного комитета рассказали подробности об обысках в мэрии, прошедших накануне. По данным правоохранителей, деньги, полученные на «оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях», потратили не по назначению.

Предварительная сумма ущерба составила 9 млн рублей. Конкретную сумму установит следствие.

«В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Кировской области.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана юридически-правовая оценка действиям каждого ответственного лица», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что вчера в департаменте образования администрации Кирова прошли обыски. Мэр города Илья Шульгин рассказал, что проверки организованы по инициативе администрации.