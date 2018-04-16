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Число безработных россиян снизилось на 0,9% за неделю

15:18, 16.04.2018
Число безработных россиян снизилось на 0,9% за неделю
Фото: pixabay.com

За неделю число зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан составило 769 470 человек. Это на 0,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей, приводит цифры Минтруд России.

Численность безработных сократилась в республиках Мордовия, Калмыкия, Марий Эл, Чукотском автономном округе, Астраханской, Липецкой, Тульской областях.

При этом их число выросло в Татарстане, Ингушетии, Дагестане, Адыгее и Тыве, сообщает RNS.

Ранее Республика Татарстан вошла в пятерку регионов России с наибольшим ростом безработицы по итогам января 2018 года.

АналитикаОбщество
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