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В Татарстане прошла первая волна паводка

14:44, 16.04.2018
В Татарстане прошла первая волна паводка
Фото: пресс-служба МЧС РФ по РТ

В Татарстане прошла первая волна паводка. На очереди — вторая, которая затронет северные реки.

«Кама и Волга еще не вскрылись, идет только разрушение льда», — отметил начальник отдела гидрологии управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Алексей Соколов.

Он также отметил, что вторая часть паводка завершится к концу апреля. Сейчас подтопление отмечается в шести муниципальных образованиях РТ, потребности в эвакуации населения не было, передает корреспондент «Реального времени» с пресс-конференции министерства.

На 8 утра 16 апреля уровень Куйбышевского водохранилища составляет 52 метра 39 см, значение в пределах нормы, подчеркнул начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Радик Гисмятов.

Напомним, за сутки произошло подтопление шести приусадебных участков в населенном пункте Астраханка Лаишевского района. Жилые дома не подтоплены.

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