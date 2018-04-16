Александр Василенко остался самым богатым депутатом Госдумы от Пермского края в 2017 году

Самым богатым представителем Пермского края стал Александр Василенко. За год он заработал 27,1 млн руб. Об этом говорится в информации на официальном сайте нижней палаты парламента.

В собственности депутата два земельных участка (1240 кв. м и 1187 кв. м), жилой дом (219,20 кв. м) и квартира площадью 138,70 кв. м. Также Василенко принадлежит автомобиль Audi А4. Годовой доход супруги депутата составил 3,5 млн рублей. Также она владеет квартирой площадью 105, 20 кв. м.

Стоит отметить, что Василенко второй год остается самым богатым депутатом Госдумы от Пермского края. По итогам 2016 года он задекларировал доход в размере 18,9 млн руб. Депутат представляет в Госдуме интересы Пермского края и Удмуртии.