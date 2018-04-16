Новым президентом АвтоВАЗа станет глава Renault

Альянс Renault-Nissan утвердил кандидатуру нового президента концерна «АвтоВАЗ». С 1 июня им станет нынешний гендиректор Renault Ив Каракатзанис.

Сегодняшний глава компании Николя Мор пришел на пост главы АвтоВАЗа в апреле 2016 года. С января 2018 года он пошел на повышение и стал руководителем подразделения Renault. После чего стали говорить о смене президента компании, чтобы Мор мог сосредоточится на исполнении своих обязанностей, передает «РИА Новости».

АвтоВАЗ — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию «Ростеха» и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, «Ростеха» — 32,8%.