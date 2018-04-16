Объем финансирования грантов президента РТ в области культуры увеличился до 339 млн рублей

Объем финансирования грантов президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и кинематографии на 2018 год увеличился до 339 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что получателями грантов в этом году были определены Татарский академический государственный театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля, Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова, Государственный ансамбль песни и танца РТ.

Также в их число вошли Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, Государственный симфонический оркестр РТ, Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Татаркино» и Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек».

Общий объем средств на выплату грантов, определенный в начале февраля, составлял 273,9 млн рублей.

Ранее Минниханов решил вдвое увеличить гранты для НКО — до 20 млн рублей.