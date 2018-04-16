Вице-президентом Сбербанка стал глава Alibaba в РФ

Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка.

На новой позиции Завадский будет отвечать за «формирование и развитие цифровой экосистемы Сбербанка», в том числе за развитие «Яндекс.Маркета» и партнерские отношения с российскими и международными цифровыми компаниями, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к банку.

Ранее стало известно, что Сбербанк и китайская Alibaba Group прекратили переговоры о создании совместного предприятия (СП) в сфере интернет-торговли. На этом фоне банк подписал обязывающее соглашение с «Яндексом» о создании СП на базе «Яндекс.Маркета».

Компании планируют развивать экосистему электронной коммерции, а также развивать интернет-торговлю в России, Грузии и СНГ.