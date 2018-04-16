Китайская армия получила на вооружение новую баллистическую ракету

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную нанести ответный ядерный удар.



«Развернутая система ракетного вооружения — самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами», — передает «РИА Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

Отмечается, что ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средних и дальних расстояниях.

Ранее сообщалось, что ВКС России успешно провели испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане.