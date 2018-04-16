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Китайская армия получила на вооружение новую баллистическую ракету

08:57, 16.04.2018
Китайская армия получила на вооружение новую баллистическую ракету
Фото: zh.wikipedia.org

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную нанести ответный ядерный удар.

«Развернутая система ракетного вооружения — самостоятельно разработанная баллистическая ракета средней дальности, на которую Китай обладает всеми интеллектуальными правами», — передает «РИА Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

Отмечается, что ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средних и дальних расстояниях.

Ранее сообщалось, что ВКС России успешно провели испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане.

ПромышленностьОПК
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